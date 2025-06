Quirinale Meloni al ricevimento del 2 giugno | il ‘toc toc’ con Bonelli e i selfie

Giorgia Meloni conquista il Quirinale! Durante il ricevimento per la Festa della Repubblica, la premier ha brillato tra selfie e scambi di battute, dimostrando un carisma che non passa inosservato. In un'epoca in cui la comunicazione visiva gioca un ruolo cruciale, il "toc toc" con Bonelli e l'interazione con Schlein hanno catturato l'attenzione, rendendo la politica più accessibile. Un momento che segna un nuovo trend di vicinanza tra leader e cittadini!

(Adnkronos) – Dal "toc toc" con Angelo Bonelli al saluto lampo con Elly Schlein, Giorgia Meloni si prende la scena al ricevimento nei giardini del Quirinale per la Festa della Repubblica. Tra strette di mano e richieste di selfie, in una calca che quasi rischia di farla inciampare, la premier – in un abito di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Quirinale, Meloni al ricevimento del 2 giugno: il ‘toc toc’ con Bonelli e i selfie

Leggi anche Il Presidente della Repubblica diserta la finale maschile tra Sinner e Alcaraz dopo il gran rifiuto di Jannik al Quirinale. Sullo sfondo, la “manina” di Giorgia Meloni che voleva prendersi la scena… e poi ha dato buca - RETROSCENA - Il presidente Mattarella ha sorpreso tutti disertando la finale maschile tra Sinner e Alcaraz, rinunciando anche all'opportunità di scambiare due parole con Giorgia Meloni, che ostentava la sua presenza.

