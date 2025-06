Quirinale il ricevimento | il ciao come stai? di Meloni a Schlein ma il disgelo non arriva Le battute con la moglie di Bonelli

Sabato scorso, al Quirinale, il clima di cordialità tra Giorgia Meloni e Elly Schlein ha catturato l'attenzione. Nonostante un “ciao, come stai?” e qualche battuta con la moglie di Bonelli, il tanto atteso disgelo sembra ancora lontano. Questo incontro evidenzia il crescente interesse per il dialogo tra le forze politiche, in un’Italia che cerca stabilità. Un passo verso un nuovo modo di fare politica, dove la sintonia potrebbe aprire a importanti sviluppi futuri.

Toc Toc. Vestito a campana color carta da zucchero, rigorosamente accompagnato da tacco?anti-affondo?, Giorgia Meloni non manca l?appuntamento al Quirinale per la festa della. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Quirinale, il ricevimento: il «ciao come stai?» di Meloni a Schlein (ma il disgelo non arriva). Le battute con la moglie di Bonelli

Cosa riportano altre fonti

Festa della Repubblica, il party al Quirinale alla presenza di Mattarella e Meloni: ecco tutti i pugliesi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Quirinale, il ricevimento: il «ciao come stai?» di Meloni a Schlein (ma il disgelo non arriva). Le battute con la moglie di Bonelli

Scrive ilmessaggero.it: Toc Toc. Vestito a campana color carta da zucchero, rigorosamente accompagnato da tacco “anti-affondo”, Giorgia Meloni non manca l’appuntamento al Quirinale per la festa ...

2 giugno, politici e vip al Quirinale per il ricevimento offerto dal Presidente

Scrive ilgiornale.it: Tanti i volti noti che hanno partecipato al brindisi alla terrazza del Quirinale che è stato tradizionalmente offerto dal presidente Mattarella ...

Quirinale, ricevimento per la Festa della Repubblica quintessenza del Paese. Il racconto di D’Anna

Riporta formiche.net: il ricevimento nei giardini del Quirinale acquisisce il ruolo di specchio dei poteri guida del Paese, affrancatisi dalla sindrome della lunga sovranità limitata risalente al dopoguerra ...