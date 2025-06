Quinto costituzione ai neo-diciottenni e targa al Cavalier Renato Veneziano

Quinto di Treviso ha celebrato la Festa della Repubblica con un gesto simbolico che segna il passaggio all'età adulta: la consegna della Costituzione Italiana ai neo-diciottenni. Un momento di forte valore, che unisce le generazioni e ricorda l'importanza dei diritti e dei doveri civili. Accanto a questo, la targa commemorativa per il Cavalier Renato Veneziano sottolinea come la storia locale continui a ispirare i giovani verso un futuro di responsabilità e partecipazione.

Due gesti simbolici ma allo stesso tempo densi di significato, capaci di unire idealmente passato e futuro, hanno scandito la celebrazione della Festa della Repubblica a Quinto di Treviso, questa mattina in Piazza Roma: la consegna della Costituzione Italiana ai neo-diciottenni del Comune e. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Quinto, costituzione ai neo-diciottenni e targa al Cavalier Renato Veneziano

