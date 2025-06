Qui Conad Negozi specializzati e servizi per i clienti

Conad segna un momento cruciale con la chiusura della controversa fase post-Pugliese, potenziando governance e solidità finanziaria grazie a un patto associativo tra le cinque cooperative. In un contesto di crescente attenzione verso la trasparenza aziendale, questa mossa non solo rassicura i clienti, ma sottolinea l’impegno della GDO italiana a valorizzare etica e cooperazione. Scopri come il rafforzamento delle strutture interne può trasformarsi in un vantaggio per tutti!

CONTI IN CRESCITA E GOVERNANCE rafforzata da un patto associativo tra le 5 grandi cooperative, tutte presenti nel CdA. L’assemblea di Conad Consorzio Nazionale, cooperativa delle cooperative dell’insegna leader della GDO italiana, sancisce la chiusura della fase che ha seguito l’uscita dell’ad Pugliese nel 2023 (indagato per corruzione tra privati e autoriciclaggio nell’acquisizione di Auchan, inchiesta in cui Conad è ‘parte lesa’) con la conferma di Mauro Lusetti (foto a destra) a presidente e la nomina di Giovanni Mastrantoni (foto a sinistra) a vicepresidente. "Conad si conferma la più grande impresa del commercio italiano, la sola presente con un’unica insegna in tutte le regioni, con i principali indicatori economici in crescita – spiega Lusetti – e il nostro ruolo nell’economia reale è fondamentale: difendiamo il potere d’acquisto dei clienti e delle famiglie, motore della società e delle Comunità sul territorio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Qui Conad. Negozi specializzati e servizi per i clienti"

