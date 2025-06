Questo è Grana Padano Nel menù c’è il Parmigiano Reggiano ma viene servito l’altro formaggio | 4 mila euro di multa per il ristorante

Sbagliare ingrediente può costare caro! Un ristorante di Merano ha ricevuto una multa di 4.000 euro per aver definito “parmigiano” il Grana Padano nel suo menù. Questo episodio non è solo un caso isolato, ma mette in luce l'importanza della trasparenza nella gastronomia italiana, dove ogni etichetta ha un valore. La questione del naming è cruciale: un semplice errore può compromettere la fiducia dei clienti e il prestigio delle tradizioni culinarie.

Un “parmigiano” di troppo sul menu, e la leggerezza costa ben 4.000 euro di multa. È la somma che un ristoratore di Merano dovrà pagare per aver utilizzato impropriamente il termine “ parmigiano ” per indicare, nei piatti serviti ai clienti, quello che in realtà era Grana Padano. A scovare l’irregolarità e a comminare la multa sono stati gli agenti del Consorzio Tutela del Parmigiano Reggiano, impegnati in una costante attività di vigilanza per proteggere il marchio del celebre formaggio emiliano. La vicenda, riportata dal Corriere della Sera, riaccende i riflettori su una questione tanto diffusa quanto delicata: l’uso generico del termine “parmigiano” per indicare qualsiasi formaggio a pasta dura da grattugia, una pratica comune nel linguaggio quotidiano ma severamente vietata dalle normative a tutela delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Questo è Grana Padano”. Nel menù c’è il Parmigiano Reggiano ma viene servito l’altro formaggio: 4 mila euro di multa per il ristorante

Leggi anche «Ecco come il Consorzio del Grana padano tutela la Dop più venduta nel mondo» - Il Grana Padano, il formaggio DOP più amato al mondo, non è solo un simbolo di qualità, ma anche un esempio lampante di come le tradizioni culinarie possano essere protette e promosse.