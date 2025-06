Quest’anno arriva la rivincita inaspettata dei costumi a maniche lunghe

Quest’anno, i costumi a maniche lunghe tornano prepotentemente alla ribalta, trasformandosi da abbigliamento sportivo a must-have fashion! Dopo anni di oblio, questa tendenza dimostra che la funzionalità può sposarsi con lo stile. Perfetti per chi cerca protezione dal sole senza rinunciare a un look impeccabile, questi costumi sono l’alleato ideale per vivere la spiaggia con classe e comfort. Scopri come rinnovare il tuo guardaroba estivo!

Per anni sono stati considerati esclusivamente roba da surfisti o da vacanze iper sportive, ma oggi i costumi a maniche lunghe stanno vivendo un ritorno di fiamma che nessuno si aspettava. Altro che look tecnico e funzionale: questa nuova generazione di swimwear coprente sta diventando un vero e proprio pezzo fashion, da sfoggiare in spiaggia ma anche fuori dall'acqua. Il trend inaspettato dei costumi da bagno a maniche lunghe: il nuovo modo di vestirsi sotto il sole. Complice l'attenzione crescente alla protezione dai raggi UV, i brand – sia sportivi che luxury – stanno ridefinendo l'estetica dei costumi interi con maniche lunghe.

