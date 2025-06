Quella foto realizzata dall' intelligenza artificiale e pubblicata sui social del Comune che ha fatto scoppiare la polemica

L’immagine generata dall’intelligenza artificiale pubblicata dal Comune di Monza ha acceso un acceso dibattito. Suggestiva e d’impatto, ha attratto l’attenzione, ma cela una verità scomoda: non rappresenta fedelmente uno dei monumenti simbolo della città. Questo episodio si inserisce in un trend crescente di utilizzo dell’IA nella comunicazione pubblica, sollevando interrogativi sulla verità visiva. Fino a che punto possiamo fidarci delle immagini che ci circondano?

Un'immagine molto suggestiva e ad effetto che ha certamente catturato l'attenzione degli utenti. Ma quell'immagine non è reale, e peraltro non riproduce neppure correttamente uno dei monumenti simbolo della città. Un'immagine che è apparsa sui social, sulla pagina Facebook del Comune di Monza.

