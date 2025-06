Quel rumore molesto e continuo che non fa dormire i residenti di via Borgovico Nuova

...tranquillità di un quartiere, ora i residenti si trovano a fare i conti con un incessante rumore di lavori che sembra non finire mai. Questo caso evidenzia un trend sempre più diffuso nelle città: il conflitto tra sviluppo urbano e qualità della vita. Mentre si investe per abbellire gli spazi pubblici, è fondamentale non dimenticare il benessere di chi li abita. Un piccolo gioiello urbano può brillare solo se è in armonia con la vita quotidiana.

In via Borgovico Nuova, i lavori avrebbero dovuto trasformare la strada in un piccolo gioiello urbano. E invece – come fa notare con garbata ironia il consigliere comunale Lorenzo Cantaluppi – la realtà è ben diversa. Anzi, suona proprio male. Letteralmente. Dove prima c’era solo la classica. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Quel rumore molesto e continuo che non fa dormire i residenti di via Borgovico Nuova

