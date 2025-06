Quel pazzo venerdì sempre più pazzo Lindsay Lohan rivela che cantare nel film all' inizio è stato snervante

Lindsay Lohan torna a sorprendere, rivelando che cantare in "Quel pazzo venerdì" è stata un'esperienza snervante. In un’epoca in cui il revival di film cult conquista le nuove generazioni, la sua confessione mette in luce le pressioni che anche le star affrontano. Un punto interessante? La musica può essere liberatoria, ma per Lohan è stata una vera sfida. Scopriamo insieme come il passato incontra il presente nel mondo dello spettacolo!

Lindsay Lohan ha confessato che uno degli aspetti più complicati di tornare sul set di Quel pazzo venerdì ha coinvolto il microfono: l'idea di cantare le ha causato stress. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Quel pazzo venerdì sempre più pazzo, Lindsay Lohan rivela che cantare nel film all'inizio "è stato snervante"

Leggi anche Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo: Jodie Foster svela perché ha rifutato di comparire in un cameo - Jodie Foster, star di Il silenzio degli innocenti, svela perché ha rifiutato un cameo nel sequel di Quel pazzo venerdì.

