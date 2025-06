Quattro film e tre serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Questa settimana, Prime Video offre un assortimento imperdibile: quattro film e tre serie TV che non possono mancare nella tua lista. Perfetti per un binge-watching durante il ponte del 2 giugno o anche solo per spezzare la routine del lunedì! Scopri storie avvincenti e personaggi indimenticabili. Emblema di un’era di contenuti sempre più diversificati e coinvolgenti, ogni titolo è un invito a esplorare mondi nuovi. Non perderti queste chicche!

Che facciate il ponte per il 2 giugno o meno, come ogni lunedì eccoci qui con i nostri suggerimenti streaming pescati tra le ultime novità e i titoli in scadenza del catalogo streaming di Prime Video. Se avete già visto quello che vi abbiamo consigliato nei giorni scorsi e attendete le nuove. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Quattro film e tre serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Leggi anche Panini Comics – Quattro volumi per conoscere da vicino i protagonisti del nuovo film Marvel - Panini Comics presenta quattro volumi imperdibili per scoprire i protagonisti del nuovo film Marvel, **Thunderbolts**, che fa emozionare il pubblico nei cinema italiani.

Approfondimenti da altre fonti

Due film e quattro serie tv da vedere su Prime Video questo weekend; 30 serie tv da guardare su Netflix – Lista aggiornata a giugno 2025; Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato a Giugno 2025; And Just Like That 3 è bellissimo, inizia con una cartolina d'amore, l'abito di Simone Rocha e un anello speciale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Quattro film e tre serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Da today.it: Sei componenti di una stazione spaziale internazionale sono alle prese con la più grande scoperta nell'umanità: le prime prove che certificano l'esistenza della vita su Marte. Man mano che le ricerche ...

Conclave e altri quattro film (e serie tv) sul Papa: cosa e dove vedere (in televisione e streaming) dopo la morte del pontefice

Scrive msn.com: Vediamo quali sono cinque film o serie tv da poter guardare in televisione o in streaming in questi giorni. Il film di Edward Berger, tratto dal romanzo di Robert Harris, è uscito nel 2024 ed è ...

Conclave e altri quattro film (e serie tv) sul Papa: cosa e dove vedere (in televisione e streaming) dopo la morte del pontefice

Scrive ilmessaggero.it: Anche Nanni Moretti ambiente il suo film in un conclave, dal quale emerge il nome del Cardinale Melville (Michel Piccoli) dopo delle votazioni infruttuose. Colto da un attacco di panico ...