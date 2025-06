Quarto ponte al Bione | via ai lavori del nuovo svincolo

Inizia una nuova era per la mobilità di Lecco: giovedì partono i lavori per il nuovo svincolo del Bione, preludio al quarto ponte! Questo progetto non è solo un'opportunità di sviluppo locale, ma segna un passo verso una rete stradale più moderna e sostenibile. Un aspetto interessante? Sarà un ponte a senso unico in ingresso, rivoluzionando il traffico e migliorando la qualità della vita. Preparati a un futuro più fluido!

Nuovo svincolo del Bione, si comincia. Iniziano giovedì i lavori per la realizzazione del nuovo svincolo del Bione del futuro quarto ponte di Lecco. Per cominciare sarà solo uno svincolo in uscita, poiché il quarto ponte, in affiancamento al Terzo ponte Alessandro Manzoni della Statale 36, sarà a senso unico, solo in ingresso a Lecco. Sarà però già predisposto per quando il nuovo ponte verrà modificato per essere a doppio senso, cioè pure per gli automobilisti in uscita a Lecco. L'intervento verrà realizzato in diverse fasi: cinque quelle preventivate. Il taglio del nastro inaugurale è previsto per il prossimo anno, entro giugno 2026.

Il dibattito sul quarto ponte di volano a Lecco sta accendendo gli animi, con il PD che chiede una corsia in uscita, mentre la Lega rivendica l'importanza di un progetto avviato da tempo.

