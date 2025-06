Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 2 giugno 2025

Stasera, 2 giugno 2025, torna "Quarta Repubblica" con Nicola Porro, un appuntamento imperdibile per chi vuole comprendere il pulsare della politica e dell'economia italiana. In un contesto di incertezze globali, gli ospiti di questa sera sveleranno retroscena e analisi che potrebbero influenzare il futuro del nostro paese. Non perdere l'occasione di scoprire le opinioni di esperti e protagonisti della scena attuale!

. Questa sera, lunedì 2 giugno 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 2 giugno 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, l’odio politico nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: dal caso del post dell’insegnante campano contro la figlia della Premier ad alcuni episodi di violenza verbale della sinistra in merito a Gaza e al decreto sicurezza. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 2 giugno 2025

