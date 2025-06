Quanto ha guadagnato il comune di Milano dalle multe nel 2024

Milano si conferma la capitale delle multe nel 2024, con quasi 205 milioni di euro incassati dalle sanzioni agli automobilisti indisciplinati. Un trend che non solo rinforza le casse comunali, ma solleva interrogativi sul nostro rapporto con la mobilità urbana. E se questi proventi venissero reinvestiti in infrastrutture sostenibili? Scopri come il rigore delle regole può trasformarsi in opportunità per una città più vivibile!

Alla città di Milano le multe elevate contro gli automobilisti indisciplinati fanno davvero bene, economicamente parlando. Nel 2024 Palazzo Marino ha raccolto quasi 205 milioni di euro in questo modo. Una cifra da capogiro, che fa della città la più "produttiva" d'Italia. Nel 2024 i proventi.

