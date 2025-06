Quanto guadagna Rabiot al Marsiglia

Adrien Rabiot strizza l`occhio alla Serie A. Ancora, di nuovo. E lo fa proprio con quel Milan che un anno aveva provato a convincerlo a rimanere. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Quanto guadagna Rabiot al Marsiglia

Scrive calciomercato.com: Adrien Rabiot strizza l`occhio alla Serie A. Ancora, di nuovo. E lo fa proprio con quel Milan che un anno aveva provato a convincerlo a rimanere in Italia dopo la.

Rabiot-Milan, tutta la verità. Contratto, ingaggio e cosa filtra sul rinnovo col Marsiglia

Segnala msn.com: Adrien Rabiot e il ritorno di fiamma col Milan. Dietro l`intervista concessa a La Gazzetta dello Sport dall`ex centrocampista della Juventus si nasconde un interesse.

Milan, i costi dell'operazione Rabiot. E per Reijnders si aspetta un rilancio City

Da informazione.it: Rabiot sui suoi anni alla Juventus "Sono stati anni fondamentali, perché se oggi posso gestire queste responsabilità lo devo al fatto di aver potuto maturare in un club come la Juve, dove alla fine er ...