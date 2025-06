Quanto costa viaggiare in aereo con cani e gatti? Dai 73 euro di Ita ai 400 di Air France le tariffe per portare gli amici a 4 zampe in cabina o in stiva

Viaggiare con i nostri amici a quattro zampe sta diventando sempre più accessibile! Dalle tariffe abbordabili di 73 euro di Ita ai 400 di Air France, le compagnie aeree si stanno adeguando per garantire che nessuno rimanga indietro. La recente decisione dell'ENAC di permettere anche animali di dimensioni maggiori in cabina segna un cambiamento epocale. Scopri quali opzioni offre il tuo volo e preparati a partire insieme al tuo fedele compagno!

Da quando, il 12 maggio, l' Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ha annunciato che sarà ormai possibile portare in cabina anche cani e gatti di dimensioni maggiori, tutti gli occhi sono puntati sulle compagnie aeree, ritenute troppo lente nell'adeguarsi alle nuove direttive (per quanto giustificabili, considerando che l'organizzazione non è semplice). Ma nel momento in cui tutte le modalità saranno definite, la palla passerà agli aeroporti, che dovranno adeguarsi alle nuove regole stabilendo norme per il passaggio dei trasportini dai controlli di sicurezza fino al gate. Soprattutto, sarà necessaria una coordinazione tra tutti gli scali, per evitare che i passeggeri si trovino in difficoltà al rientro in caso di regole diverse.

