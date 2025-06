Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti nel ranking ATP? Mirino sulla top5 e duello con Djokovic!

Lorenzo Musetti, talento italiano del tennis, sta brillando al Roland Garros e si conferma tra i primi tre sulla terra rossa. Dopo aver superato il danese Holger Rune, ora si prepara a sfidare Frances Tiafoe ai quarti. La sua ascesa nel ranking ATP è sotto i riflettori, con un sogno che si avvicina: la top 5 è a portata di mano! Riuscirà a scrivere la storia anche contro i più grandi come Djokovic? La risposta è imminente!

Lorenzo Musetti si conferma uno fra i primi tre giocatori al mondo sulla terra rossa e prosegue la sua cavalcata al Roland Garros dopo la superlativa affermazione agli ottavi nei confronti del danese Holger Rune per 7-5, 3-6, 6-3, 6-2. Ora ad attenderlo ai quarti ci sarĂ l'americano Frances Tiafoe, contro cui partirĂ con i favori del pronostico, nonostante sia sotto per 2-3 nei precedenti (ma vinse l'unico disputato sulla terra a Roma nel 2023). Con i risultati, chiaramente, non si arresta anche la prepotente scalata del carrarino nel ranking ATP. Attualmente, con 4160 punti, è virtualmente n.6 del mondo, ma oseremmo dire che lo sarĂ solo per una notte: a Novak Djokovic sarĂ infatti sufficiente raggiungere a sua volta i quarti di finale per tornare davanti all'azzurro con 4230.

