Quando scade il pagamento della Tari 2025 a Milano

Il conto alla rovescia è iniziato! A Milano, il primo versamento della Tari 2025 scade il 10 luglio. Con l'invio dei bollettini, sia elettronici che cartacei, il Comune invita i cittadini a riflettere sull'importanza di una gestione sostenibile dei rifiuti. Investire nella raccolta differenziata non è solo un obbligo, ma un'opportunità per migliorare la qualità della vita urbana. Preparati a fare la tua parte!

Il primo versamento della Tari 2025 del Comune di Milano scadrà il 10 luglio. In questi giorni il Comune di Milano ha avviato l'invio dei bollettini, in formato elettronico o cartaceo, che si completerà entro fine giugno. Ogni cittadino e cittadina può decidere se pagare la tassa rifiuti in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Quando scade il pagamento della Tari 2025 a Milano

