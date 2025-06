Qualificazioni Mondiali piove sul bagnato per l' Italia | Locatelli lascia il ritiro per un trauma alla caviglia

È un momento di pioggia sul bagnato per l'Italia, con Manuel Locatelli costretto ad abbandonare il ritiro per un trauma alla caviglia. Con le qualificazioni ai Mondiali 2026 che si avvicinano, Luciano Spalletti dovrà affrontare la sfida contro Norvegia e Moldova senza uno dei suoi uomini chiave. L’assenza di Locatelli non è solo un problema per la squadra, ma anche un segnale del delicato equilibrio tra forma fisica e performance nel calcio moderno. La tensione

Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Manuel Locatelli per le prime due partite delle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Norvegia e Moldova. Dalla Figc fanno sapere che il centrocampista della Juventus, «indisponibile per le prossime gare a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra occorso nell'allenamento di ieri, lascerà questa sera il ritiro della Nazionale, per rientrare al.

