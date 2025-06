Qualificazioni Mondiali 2026 Europa | calendario risultati classifiche

Le qualificazioni per i Mondiali 2026 stanno per entrare nel vivo e l'Europa si prepara a schierare ben 16 squadre su un totale di 48. Un’occasione unica per le nazionali, che non solo puntano alla gloria, ma anche a far brillare il calcio europeo su palcoscenici globali. Con squadre in cerca di riscatto e giovani talenti in ascesa, il percorso verso il torneo promette emozioni indimenticabili. Chi sarà la sorpresa?

Sedici Nazionali affiliate all’UEFA parteciperanno ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti: Qualificazioni Mondiali 2026 Europa L’Europa esprimerĂ 16 delle 48 Nazionali finaliste che parteciperanno ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Qualificazioni Mondiali 2026 Europa: lo scorso venerdì 13 dicembre 2024 a Zurigo, in Svizzera, le 54 Nazionali iscritte alla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Qualificazioni Mondiali 2026 Europa: calendario, risultati, classifiche

Leggi anche Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: sorteggio negativo per l’Italia. Tutti i gironi della prima fase - Il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 ha riservato un esito negativo per l'Italia, inserita in un girone ostico.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mondiali 2026, il girone dell'Italia: classifica, squadre e regolamento per qualificarsi dopo i due flop; Nations League Finals e Qualificazioni ai Mondiali 2026: oltre 200 sfide saranno su Sky!; Spalletti: Ci giochiamo l'ingresso al Mondiale, lo sappiamo bene tutti; Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo: cosa guardare nella terza e quarta giornata. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Anche Locatelli infortunato, l'Italia perde un altro pezzo in vista della sfida con la Norvegia: guaio al polpaccio per lo juventino

Segnala eurosport.it: CALCIO - L'Italia perde pezzi in vista della sfida di venerdì a Oslo contro la Norvegia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il ct Spalletti infatti ...

Acerbi-Spalletti, il caso è chiuso. Ma con il "no" alla nazionale si rischia una squalifica: cosa dice il regolamento della FIGC

Si legge su eurosport.it: CALCIO, QUAL. MONDIALI 2026 - Luciano Spalletti e la Nazionale hanno archiviato il rifiuto alla convocazione di Francesco Acerbi per le partite contro Norvegia ...

Qualificazioni Mondiali 2026 Europa: calendario, risultati, classifiche

Riporta informazione.it: Sedici Nazionali affiliate all’UEFA parteciperanno ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti: Qualificazioni Mondiali 2026 Europa L’Europa esprimerà 16 delle 48 Nazionali finaliste che parteci ...