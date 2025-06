Quale interista firmerebbe per una stagione così? A Libero un interista intellettualmente onesto

La passione per il calcio si intreccia con la realtà, e Pietro Senaldi, condirettore di Libero, non ha paura di dirlo: una stagione come quella dell'Inter è inaccettabile per chi ama davvero la squadra. In un momento in cui il tifo sembra travolto dalla frustrazione, la sua analisi incisiva invita a riflettere sul futuro. Quale interista vorrebbe ripetere simili delusioni? Il dibattito sul destino dei nerazzurri si fa più acceso che mai!

Ma quale interista firmerebbe per ripetere una stagione così? A Libero un interista intellettualmente onesto Libero oggi pubblica un pezzo che non facciamo fatica a definire strepitoso nella sua spietatezza. Lo firma Pietro Senaldi, condirettore di Libero, interista. Lui, come ogni giornalista che non segue il calcio, ha una visione molto meno patinata dell’annata dell’Inter. Chi fa il giornalista politico, fatica enormemente a comprendere l’accortezza (chiamiamola così) dei colleghi che seguono lo sport. È un altro mondo. Nel giornalismo politico si riporta tutto, anche di più. In quello sportivo si procede per sottrazione, se non per radici quadrate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Quale interista firmerebbe per una stagione così? A Libero un interista intellettualmente onesto

Se ne parla anche su altri siti

Luis Henrique a un passo dall’Inter: l'impatto dell'operazione a bilancio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online