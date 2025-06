Qualche consiglio alle amanti dell' abbronzatura selvaggiaper usare unguenti & co che velocizzano la tintarella evitando danni

Se sei tra le amanti della tintarella rapida, gli acceleratori di abbronzatura possono diventare i tuoi migliori amici per un weekend al mare. Questi unguenti promettono una pelle dorata in poco tempo, ma ricorda: non sostituiscono la protezione solare! La scelta giusta ti permette di brillare senza danni. Approfitta di questa stagione e scopri come ottenere un'abbronzatura da sogno, ma sempre in sicurezza. La tua pelle te ne sarà grata!

A manti dell'abbronzatura intensa e veloce? Esiste un apposito alleato, ovvero, l'acceleratore di abbronzatura. Una tipologia di prodotto perfetta per i weekend fuori porta, capaci di rendere subito dorata la pelle. Attenzione, però, perché anche il migliore acceleratore di abbronzatura non è una protezione solare. Quindi, il rischio di scottature ed eritemi è sempre dietro l'angolo. Guida all'uso. Macchie solari: cinque regole per prevenirle in estate X Leggi anche › Solari, tutto quello che c'è da sapere. Per arrivare pronte all'estate › Macchie difficili, come eliminare quelle dei prodotti solari dai vestiti › Vitamina D e creme solari: cosa serve sapere Acceleratore di abbronzatura: cosa sono e come funzionano.

