Quadrangolare di beneficenza per l’ospedale di Careggi con gli ex calciatori professionisti al Viola Park

Giovedì 5 giugno, il Viola Park di Firenze si trasformerà in un palcoscenico di solidarietà: un quadrangolare di beneficenza vedrà protagonisti leggende del calcio come Bobo Vieri e Alessandro Matri. Un evento che non solo celebra lo sport, ma sostiene concretamente l'ospedale di Careggi. È l'occasione perfetta per riscoprire il potere del gioco al servizio della comunità. Non perdere l'occasione di fare la differenza!

FIRENZE – Bobo Vieri, Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini, Borja Valero, Massimo Ambrosini. E ancora Ignazio Abate, Christian Riganò, Alberto Gilardino, Celeste Pin, Davide Bombardini, Duccio Innocenti, Roberto Ripa e Dario Dainelli. Sono solo alcuni degli ex calciatori professionisti che scenderanno in campo al Viola Park giovedì (5 giugno). L'occasione è data dall'iniziativa benefica Careggi gioca in Viola, promossa da Nigro Costruzioni e Fondazione Careggi, con il supporto della direzione dell'azienda ospedaliero-universitaria e il sostegno di Banco Fiorentino, i soci Conad di Firenze, e Vangi.

