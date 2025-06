Qatar-Iran | dove vederla orario e probabili formazioni

La tensione calcistica si fa palpabile al 974 Stadium di Doha, dove Qatar e Iran si sfideranno in una gara cruciale per la qualificazione ai Mondiali. Un match che va oltre il campo, riflettendo le dinamiche geopolitiche della regione. Scopri le ultime sui probabili schieramenti e non perdere l’appuntamento: il calcio è più di uno sport, è un linguaggio universale!

Al 974 Stadium andrĂ in scena la sfida tra Qatar-Iran: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al 974 Stadium di Doha si giocherĂ la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Qatar-Iran. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni Qatar: Barsham; Salman, Al-Hussain, Ellethy; . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Qatar-Iran: dove vederla, orario e probabili formazioni

