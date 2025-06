Puppo | Musetti e Sinner potrebbero avere un vantaggio su Alcaraz se si giocasse indoor

Il trionfo di Lorenzo Musetti su Holgar Rune è solo la punta dell'iceberg in un Roland Garros 2025 che promette sorprese. Con l'ipotesi di un torneo indoor, i talenti italiani come Musetti e Sinner potrebbero avvantaggiarsi su Alcaraz. È il momento perfetto per sintonizzarsi su Tennismania, dove si disegna il futuro del tennis e si analizzano le strategie dei nostri campioni. Non perdere l'occasione di scoprire ogni dettaglio!

Il trionfo meraviglioso di Lorenzo Musetti su Holgar Rune e la rocambolesca uscita di scena di Jasmine Paolini contro Elina Svitolina sono stati i due argomenti principali dell’ultima puntata di Tennismania, rubrica di approfondimento sul tennis, in questo momento totalmente incentrata sul Roland Garros 2025, in onda ogni giorno sul canale YouTube di OA Sport con la conduzione di Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. In prima battuta, proprio Dario Puppo ha esaltato la pazzesca performance del “Muso”, bravissimo ad accedere per la prima volta nel torneo parigino ai quarti di finale gestendo al meglio anche i momenti di difficoltà: “ Con il ritardo del programma è stato illuminante del tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Puppo: “Musetti e Sinner potrebbero avere un vantaggio su Alcaraz se si giocasse indoor”

