Pulizia del Verde con i migranti rinnovato accordo tra Comune di Casier e Nova Facility

Rinasce il verde a Casier! Grazie al rinnovato accordo tra il Comune e i richiedenti asilo di Nova Facility, il progetto “Pulizia del Verde” non solo abbellisce l’ambiente, ma crea un ponte tra culture diverse. In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro delle nostre vite, iniziative come questa dimostrano come il lavoro comunitario possa essere una risorsa preziosa per il nostro territorio. Scopri come insieme possiamo fare la differenza!

E' stato rinnovato a Casier l’accordo tra l’amministrazione di Casier, guidata dal sindaco Renzo Carraretto, Pro Loco Dosson Casier e i richiedenti asilo del Centro Accoglienza gestito da Nova Facility srl, per la realizzazione del progetto “Pulizia del Verde”. Una collaborazione con finalità. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - “Pulizia del Verde” con i migranti, rinnovato accordo tra Comune di Casier e Nova Facility

Leggi anche Sicurezza, pulizia e servizi per bambini: anche a Ostuni la "Bandiera verde 2025" - Ostuni si conferma tra le top destinazioni italiane per le famiglie, ottenendo per il 2025 la prestigiosa "Bandiera verde".

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Pulizia del Verde” con i migranti, rinnovato accordo tra Comune di Casier e Nova Facility; Rinnovato l'accordo Comune-prefettura sulla raccolta rifiuti prodotti dai migranti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ventimiglia, nuovi fondi per la pulizia delle aree attraversate dai flussi migratori

Secondo telenord.it: Firmato l’accordo tra Comune e Prefettura: dal Viminale oltre 38mila euro per interventi straordinari di igiene urbana ...

Napoli, migranti e residenti curano il verde di Ponticelli

Lo riporta ilmattino.it: Migranti e residenti ripuliscono il verde ... che dimorano in un centro accoglienza della zona. Un aiuto per la pulizia del verde di Ponticelli che, come in altre zone della città, non vive ...

Anche il parco Sempione a Milano sarà ripulito con l'aiuto dei migranti (Omnimilano)

Secondo avvenire.it: I migranti, spiega una nota di Palazzo ... ma il calendario prevede la pulizia di un parco o di un'area verde ogni domenica, fino al 13 gennaio. A coordinare le operazioni di raccolta saranno ...