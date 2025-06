Pulisic riferimento di una stagione da dimenticare e da cui ripartire

In un’annata complicata per il Milan, Christian Pulisic emerge come faro di speranza. Con 63 punti e un deludente ottavo posto in campionato, il talento statunitense si è affermato come miglior marcatore, dimostrando che anche nei momenti bui, le stelle possono brillare. Il suo apporto non solo segna un passo verso il riscatto rossonero, ma lancia anche un segnale al mondo calcistico: ripartire è possibile!

