Psicologo scolastico escluso perché padre di alunno frequentante lo stesso istituto sentenza TAR Lazio | Conflitto di interessi strutturale compromette autonomia del servizio

Il TAR del Lazio ha emesso una sentenza che fa discutere: escluso come psicologo scolastico chi ha un figlio nello stesso istituto. Questa decisione mette in luce un tema cruciale: il conflitto di interessi nelle scuole è più che mai attuale, richiedendo una maggiore attenzione per garantire l’autonomia del servizio educativo. Sarà interessante osservare come questa regola influenzerà la scelta dei professionisti nei prossimi anni. La scuola deve essere un luogo di imparzialità!

Il TAR del Lazio ha stabilito con la sentenza n. 85342025, depositata il 2 maggio scorso, che le scuole non possono selezionare come psicologo scolastico un professionista che abbia figli iscritti al medesimo istituto. La decisione conferma la legittimità dell'esclusione di una candidata dalla procedura di selezione proprio per questo motivo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

