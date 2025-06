Psicologo in classe | un supporto per il benessere scolastico da settembre in Calabria

Da settembre, le scuole secondarie della Calabria avranno un nuovo alleato: lo psicologo in classe. Questa iniziativa, pionieristica in Italia, non solo supporta il benessere mentale degli studenti, ma rappresenta anche un passo decisivo verso la normalizzazione della salute psicologica nelle scuole. In un contesto in cui la salute mentale è al centro del dibattito sociale, il progetto offre un'opportunità imperdibile per costruire un ambiente scolastico più sereno e inclusivo.

La regione Calabria si prepara all’introduzione dello psicologo in classe in tutte le scuole secondarie a partire dal prossimo settembre. L’iniziativa, promossa e finanziata dalla Regione, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ordine degli Psicologi della Calabria, mira a potenziare il benessere psicologico degli studenti. La presentazione ufficiale del progetto, denominato “Discutiamone insieme – . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

