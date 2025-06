PSG Inter Rabiot è netto nel giudizio sull’Inter dopo la sconfitta in finale di Champions League | Non c’è stata partita Ci siamo tutti chiesti una cosa sui nerazzurri… La provocazione dell’ex Juve

Adrien Rabiot non ha risparmiato l'Inter dopo la sconfitta in finale di Champions League, affermando: "Non c'è stata partita". La provocazione dell'ex Juve mette in luce un interrogativo che molti si pongono: l'Inter è realmente pronta per i grandi palcoscenici? In un calcio europeo sempre più competitivo, la pressione aumenta. È il momento di riflettere e reagire, o rischiano di diventare solo un ricordo nel panorama calcistico?

Intervenuto alla Gazzetta dello Sport Adrien Rabiot ha parlato anche della finale di Champions tra il PSG e l' Inter. La débâcle nerazzurra ha fatto scattare questo dubbio all'ex centrocampista della Juve. PSG INTER RABIOT – « Non c'è stata partita, ci siamo tutti chiesti dove fosse l'Inter che ha eliminato il Barcellona. Forse Lautaro non era al top, solo Thuram si è salvato. Il PSG ha fatto una grande partita che premia una grande stagione. Ma perdere 5-0 è umiliante, l'Inter non ha giocato la sua finale ».

