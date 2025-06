Psg-Inter questa sconfitta umiliante brucia meno dello scudetto buttato

La sconfitta del PSG contro l'Inter segna un capitolo amaro, ma l'eco di questa umiliazione potrebbe rivelarsi un'opportunità per rinascere. In un calcio sempre più polarizzato tra successi e fallimenti, il vero test per i tifosi è saper mantenere la fede. Non dimentichiamo che ogni grande squadra ha le sue cicatrici. E se il passato pesa, è proprio da quelle esperienze che si costruisce un futuro vincente. Resilienza, questo è il vero mantra!

Non buttare via il bambino con l’acqua sporca è la sola cosa che si può fare in questi casi. La disfatta del secolo inseguirà il tifoso interista fino nella tomba. Uno stigma, come il Milan che vince con il Liverpool e viene rimontato in un amen e poi battuto, come il gol di Magath alla Juventus, che il calcio ricorda ancora dopo più di cinquant’anni, perché certe pagine dello sport sono eterne, irredimibili. È questo d’altronde che gli sportivi cercano, l’immortalità attraverso le proprie gesta. Se tu anche riesci a rimuoverle dalla memoria, ci pensano gli altri a ricordartele appena accenni a rialzare la testa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Psg-Inter, questa sconfitta umiliante brucia meno dello scudetto buttato

