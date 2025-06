PSG Inter pareggiato immediatamente il record negativo dei nerazzurri | altro 5-0 in finale

L’Inter si trova a fare i conti con una sconfitta storica in finale di Champions League: un 5-0 inflitto dal PSG che non lascia spazio a scusanti. Questo risultato, oltre a marcare una ferita profonda nei cuori nerazzurri, segna un trend inquietante per le squadre italiane nelle competizioni europee. La domanda sorge spontanea: l'emblema del calcio italiano è davvero in crisi? Scopriamo come ripartire da questa lezione amara.

PSG Inter, magra consolazione per i nerazzurri: non è più l’unica sconfitta così ampia in una competizione. L’ Inter è uscita malconcia dalla finale di Champions League contro il PSG: il 5-0 subito dai nerazzurri non è solo un’umiliazione storica, ma anche un record assoluto. Mai nessuno aveva perso con un passivo così pesante in una finale di Champions, ma nemmeno nelle altre competizioni europee, sudamericane, nordamericane o nei Mondiali. Eppure, se una magra consolazione esiste, è arrivata poche ore dopo: nella finale della Concacaf Champions Cup, la Champions League nordamericana, il Cruz Azul ha travolto i Vancouver Whitecaps con lo stesso, devastante risultato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter, pareggiato immediatamente il record negativo dei nerazzurri: altro 5-0 in finale

Leggi anche Parma-Napoli 0-0, Meret: “Ultimi minuti una montagna russa, per fortuna l’Inter ha pareggiato” - Alex Meret, portiere del Napoli, commenta il brillante pareggio contro il Parma, descritto come una vera montagna russa negli ultimi minuti.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, mal comune davvero mezzo gaudio? Immediatamente pareggiato il record negativo contro il PSG in; Inter, mal comune davvero mezzo gaudio? Immediatamente pareggiato il record negativo contro il PSG in Concacaf…; Inter mal comune davvero mezzo gaudio? Immediatamente pareggiato il record negativo contro il PSG in Concacaf Champions Cup; Roma-Svilar, rinnovo in salita: Gasperini decisivo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter, mal comune davvero mezzo gaudio? Immediatamente pareggiato il record negativo contro il PSG in Concacaf Champions Cup

Lo riporta calcionews24.com: Inter, immediatamente eguagliato il record negativo della finale di Champions League persa per 5-0 contro il PSG in Concacaf Champions Cup Mal comune, davvero mezzo gaudio? L’Inter è uscita a pezzi da ...

Psg-Inter 5-0, risultato e highlights della finale di Champions League: nerazzurri dominati

Da fanpage.it: Inter battuta 5-0 dal PSG: Prestazione eccezionale della squadra francese che ha letteralmente dominato senza concedere nulla ai nerazzurri. Si tratta della sconfitta in finale più pesante di sempre ...

L’insolito calcio d’inizio del Psg contro l’Inter non è un errore: aveva uno scopo ben preciso

Lo riporta msn.com: Il PSG sorprende l’Inter in finale di Champions con una mossa studiata al calcio d’inizio per alzare subito la pressione e dominare il ritmo.