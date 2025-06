Psg Inter i retroscena sul triste rientro a Milano post Champions | musi lunghi discorsi ma…

Dopo la delusione della finale di Champions, il rientro a Milano per l'Inter è stato un viaggio carico di riflessioni e musi lunghi. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno vissuto momenti intensi, tra discorsi sul futuro e il peso di un sogno infranto. Questo episodio riflette un trend più ampio nel calcio contemporaneo, dove anche le grandi squadre devono fare i conti con la fragilità del successo. Sarà interessante scoprire come reagiranno!

Psg Inter, triste ritorno a Milano per i nerazzurri dopo Champions, ecco cos'è successo tra musi lunghi, discorsi e.. La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola è tornata sul rientro a casa di Lautaro Martinez e compagni ai margini di Psg Inter. La Rosea ha svelato alcuni preziosi retroscena a rigaurdo sopo la finale di Champions. Eccone un estratto: PSG INTER – «Nello spogliatoio dell'Allianz Arena sabato notte i nerazzurri hanno ascoltato discorsi orgogliosi, prima del tecnico e poi dei dirigenti: è stato rivolto un grazie collettivo per una stagione, comunque, da ricordare. Nessuno, però, tra i giocatori ha avuto la forza di parlare troppo, anche perché il 5-0 era ancora troppo vicino.

