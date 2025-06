Psg in avanti ora preferito per vincere Ballon d’Or

Ousmane Dembélé conquista la scena calcistica e si afferma come il nuovo favorito per il Ballon d'Or! Dopo una stagione da protagonista con il PSG, culminata nella storica vittoria della Champions League, il talento francese dimostra che il lavoro di squadra e la determinazione possono portare a risultati straordinari. In un calcio sempre più competitivo, Dembélé rappresenta una luce di speranza e innovazione. Sarà lui a scrivere il prossimo capitolo della storia del calcio?

2025-06-02 16:17:00 Breaking news: Ousmane Dembele è stato installato come nuovo favorito dei bookmaker per vincere l’ambito premio Ballon d’Or per il miglior giocatore del mondo. Dembele, 28 anni, ha avuto un 2025 stellare e lo ha chiuso aiutando il PSG a vincere la Champions League per la prima volta nel fine settimana. Ousmane Dembélé per PSG in questa stagione: 49 giochi 33 gol 15 assist Giocatore della stagione in Champions League Ligue 1 Player of the Season Ligue 1 Golden Boot Champions League ligue 1 Coupé de France Trophée des Champions Attuale Ballon d’Ori preferito . pic.twitter.comb6ursb286p – Football on TNT Sports (@footballontnt) 1 giugno 2025 Dembele non ha segnato in finale ma è stato in forma mortale dall’inizio dell’anno, segnando 22 gol, anche nella semifinale alla Emirates. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

