Prysmian ceduta parte delle quote di YOFC

Prysmian, leader nel settore della fibra ottica, ha deciso di ridurre la sua partecipazione in YOFC, passando dal 19,9% al 15,6%. Questa mossa non è solo strategica, ma riflette un trend globale di razionalizzazione degli investimenti nella tecnologia delle telecomunicazioni. La vendita di 32 milioni di azioni svela un mercato in evoluzione, in cui le aziende si adeguano a nuove dinamiche. Cosa ci riserverà il futuro della connettività ?

Prysmian: vende il 4,3 per cento nella societĂ cinese YOFC e scende al 15,6 per cento. Prysmian, attraverso la sua controllata Draka, ha siglato un placing agreement per la vendita tramite block trade di 32.968.500 azioni H di YOFC, societĂ della fibra ottica cinese quotata alla Borsa di Hong Kong, pari a circa il 4,35 per cento del capitale sociale totale, ad un prezzo pari a 15,44 dollari di Hong Kong per azione. Draka e J.P. Morgan hanno concordato di rinunciare al lock-up esistente relativo alla precedente vendita da parte di Draka delle azioni H di YOFC, come annunciato il 14 aprile. Al completamento del collocamento, Draka, che alla data dell’annuncio detiene circa il 20 per cento del capitale sociale totale della SocietĂ , ridurrĂ la propria partecipazione ad una percentuale del 15,65 per cento circa del capitale sociale totale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

