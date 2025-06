Prove di dialogo tra Usa e Cina forse in settimana una telefonata tra Donald Trump e Xi Jinping

Possibili sviluppi nel dialogo tra le due superpotenze! Donald Trump e Xi Jinping potrebbero conversare questa settimana per affrontare le crescenti tensioni commerciali. Questo incontro, se confermato, potrebbe segnare un passo cruciale verso la stabilizzazione del mercato globale. In un momento in cui le relazioni internazionali sono sempre più tese, la diplomazia resta l'unica via per evitare conflitti. Rimanete sintonizzati, il futuro economico del mondo potrebbe dipendere da questa chiamata!

Il presidente statunitense Donald Trump e quello cinese Xi Jinping potrebbero parlarsi già questa settimana per discutere delle tensioni commerciali tra i due paesi e dei dazi attuati su varie merci. Ad affermarlo è un funzionario dell’amministrazione Trump che però non ha fornito una data precisa per la possibile chiamata né ha garantito che si sarebbe svolta. “Ci aspettiamo che il presidente Trump abbia una conversazione meravigliosa sui negoziati commerciali, questa settimana con il presidente Xi. Questa è la nostra aspettativa”, ha detto domenica Kevin Hassett, consigliere economico di Trump, parlando alla televisione Abc. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Prove di dialogo tra Usa e Cina, forse in settimana una telefonata tra Donald Trump e Xi Jinping

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma prova a ritagliarsi un ruolo “Se il vertice si fa, noi ci saremo”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Dazi, prove di dialogo tra Usa e Cina: primo incontro in Svizzera tra sabato e domenica

Come scrive msn.com: (Adnkronos) – Prove di dialogo tra Stati Uniti e Cina per tentare di mitigare il conflitto ... I colloqui si terranno in Svizzera tra sabato e domenica. Gli Usa saranno rappresentati dal ...

Dazi, prove di dialogo a Ginevra. Il negoziato Usa-Cina va avanti

Riporta corriere.it: La direttrice dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), Ngozi Okonjo-Iweala, ieri ha accolto con favore il negoziato Usa-Cina ... di un canale stabile di dialogo.

Dazi, la tregua Usa-Cina sempre più in bilico. Pechino: “Da Washington restrizioni discriminatorie”

Da repubblica.it: La risposta del ministro del commercio cinese alle parole di Trump, che aveva accusato il Paese asiatico di violare gli accordi ...