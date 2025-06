Pronostico Ternana-Pescara | in regular season non c’è mai riuscita

Lunedì sera, Ternana e Pescara si sfidano nella finale d'andata dei playoff di Serie C, un appuntamento attesissimo che potrebbe riscrivere la storia. Nonostante le difficoltà, i rossoverdi non hanno mai battuto gli abruzzesi in regular season. Un motivo in più per seguire con il fiato sospeso questa partita che potrebbe cambiare le sorti del campionato. Riusciranno a rompere il tabù e conquistare la promozione? La tensione è palpabile!

Ternana-Pescara è la finale d'andata dei playoff di Serie C e si gioca lunedì alle 21:15: notizie, diretta tv, statistiche, pronostico e streaming gratis. Due partite alla fine dei lunghissimi playoff di Serie C. Ancora qualche giorno di attesa e conosceremo il nome della quarta squadra promossa in Serie B dopo Virtus Entella, Padova e Avellino, già certe di disputare il campionato cadetto l'anno prossimo. Nella finalissima, che prevede andata e ritorno, si affrontano Ternana e Pescara, due formazioni che quest'anno hanno entrambe militato nel girone B.

