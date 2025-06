Pronostico Musetti-Tiafoe per Lorenzo la semifinale di Parigi nel mirino | le quote del match

Lorenzo Musetti è pronto a scrivere un'altra pagina della sua già brillante carriera: il suo obiettivo? La semifinale di Parigi! Dopo aver superato Rune in un match emozionante, l’azzurro entra in campo da favorito contro Frances Tiafoe, con un vantaggio negli scontri diretti. Le quote parlano chiaro e il pubblico è in fibrillazione. Sarà l’occasione perfetta per dimostrare che il tennis italiano ha ancora molto da dire!

Dopo aver eliminato Rune in quattro set, il tennista azzurro si presenta da favorito al match contro l'americano, in vantaggio per 3-2 negli scontri diretti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pronostico Musetti-Tiafoe, per Lorenzo la semifinale di Parigi nel mirino: le quote del match

Leggi anche Musetti oggi contro Zverev a Roma: dove vederla, precedenti e pronostico - Oggi, mercoledì 14 maggio, Lorenzo Musetti affronta Alexander Zverev agli Internazionali di Roma 2025, dopo un incredibile successo contro Daniil Medvedev.

Musetti-Tiafoe al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming

Scrive sport.sky.it: Il match tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe, valido per i quarti di finale del Roland Garros 2025, è in programma martedì 3 giugno come terzo match dalle 11 sul Philippe Chatrier. Il match sarà in ...

Roland Garros: Radiocronaca Musetti-Tiafoe

Segnala msn.com: Martedì 3 giugno 2025, per i quarti di finale del Torneo di Parigi-Roland Garros, Lorenzo Musetti incontra Frances Tiafoe. Una partita in programma alle ore 11,00. Qui pronostico e come seguirla in tv ...

Quando gioca Lorenzo Musetti al Roland Garros: i precedenti con Tiafoe

Lo riporta sportal.it: Con un’altra prestazione magistrale, Lorenzo Musetti ha piegato in quattro set Holger Rune qualificandosi per la prima volta in carriera ai quarti di finale del Roland Garros. Il tennista carrarino an ...