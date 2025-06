Progetto Corridoio Verde nel mirino | prima la scritta laconica poi l' incendio

Il progetto "Corridoio Verde" di Brindisi, un'iniziativa destinata a rigenerare spazi urbani e migliorare la qualità della vita, si trova ora sotto i riflettori a causa di un incendio che ha devastato l'area. Mentre l’associazione Fr/Azione Tuturano sostiene con passione questa visione, l’incidente riaccende il dibattito sulla tutela ambientale in contesti urbani. Quali misure saranno adottate per proteggere il nostro patrimonio verde? La risposta potrebbe cambiare il futuro della città

BRINDISI - Se da un lato i membri dell'associazione FrAzione Tuturano godono della fiducia del Comune di Brindisi per il progetto "Corridoio Verde", dall'altro sono preoccupati e addolorati per un incendio che ha colpito l'area. In un post pubblicato ieri (domenica 1 giugno 2025) sulla pagina. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Progetto "Corridoio Verde" nel mirino: prima la scritta "laconica", poi l'incendio

