Progettazione condivisa per la Riserva Bosco delle Pianelle e per i parchi urbani cittadini da candidare ad un avviso della Regione due incontri di partecipazione a Palazzo Ducale

Scopri come il tuo contributo può cambiare il volto del Bosco delle Pianelle e dei parchi urbani di Taranto! Il 5 e l’11 giugno, Palazzo Ducale ospiterà due incontri partecipativi per condividere idee e visioni. Un’occasione imperdibile per essere protagonisti nel rilancio ambientale della tua città. In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito, il tuo parere conta: partecipa e fai sentire la tua voce!

Tarantini Time Quotidiano Il 5 e l’11 giugno alle 17,30 si svolgeranno a Palazzo Ducale due incontri del percorso partecipato finalizzato ad acquisire indicazioni, visioni e contributi per la progettazione condivisa in relazione a due avvisi pubblici della Regione Puglia con l’obiettivo di mettere a disposizione finanziamenti per progetti di infrastrutturazione del verde. In attuazione di una delibera di indirizzo della Giunta, l’Ufficio Riserva Bosco delle Pianelle del Comune di Martina ha predisposto una proposta progettuale finalizzata alla condivisione degli interventi in incontri di partecipazione pubblica per elaborare un progetto da candidare all’avviso pubblico Programma Regionale Puglia 2021-2027, Priorità 2 “Economia Verde”, Azione 2. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Progettazione condivisa per la Riserva Bosco delle Pianelle e per i parchi urbani cittadini da candidare ad un avviso della Regione, due incontri di partecipazione a Palazzo Ducale

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bosco Mesola, progetto per distribuire l'acqua nella riserva

Riporta ilrestodelcarlino.it: Ferrara, 16 marzo 2011 - Una valorizzazione complessiva del patrimonio pubblico rappresentato dalla Riserva Naturale del Bosco della Mesola ... finalità espresse dal progetto di distribuzione ...

Gal Terre Normanne, in arrivo 2 mln per valorizzare la riserva del Bosco della Ficuzza

Scrive teleoccidente.it: Finanziato dal ministero del Turismo con 2 milioni di euro un progetto del Gal Terre Normanne per fare decollare il turismo nella Riserva naturale orientata del Bosco della Ficuzza. L’iniziativa ...

Dal ministero quasi 4 milioni per valorizzare le montagne siciliane, fondi anche per Bosco Ficuzza

Si legge su palermotoday.it: Il ministero del Turismo ha destinato 3 milioni 995 mila euro, nell’ambito dei fondi Psc/Funt rientranti nel progetto ... integrata per la riserva naturale orientata del Bosco della Ficuzza ...