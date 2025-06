Professore di Marigliano tenta il suicidio dopo post d' odio contro la figlia di Giorgia Meloni

In un contesto di crescente polarizzazione sociale, la vicenda del professore di Marigliano mette in luce il potere devastante delle parole. Un post d’odio, rivolto a una giovane innocente, ha scatenato conseguenze tragiche, portando l’autore a tentare il suicidio. Questo episodio ci invita a riflettere sull’importanza di un dialogo costruttivo, lontano dall'odio e dalla violenza, che sta diventando sempre più necessario nella nostra società .

Ha tentato il suicidio il professore di Marigliano autore del post pubblicato su Facebook con il quale ha rivolto parole d'odio alla figlia della premier Giorgia Meloni a cui ha augurato di morire come Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola (Napoli) uccisa dall'ex fidanzato. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso in ospedale a Nola ma secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Prima di ingerire una forte dose di medicinali ha avvertito la dirigente scolastica dell'istituto dove insegna la quale ha subito avvertito i carabinieri che sono accorsi nell'abitazione del professore.

