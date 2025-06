Prof del post contro la figlia di Meloni tenta il suicidio ricoverato Stefano Addeo | Mix di alcol e pillole ha ingerito tutto

Un dramma che scuote il mondo della scuola e della politica. Stefano Addeo, il professore coinvolto in un episodio controverso contro Ginevra Meloni, ha tentato il suicidio, sollevando interrogativi su una società sempre più polarizzata. Dietro le polemiche online si nasconde un dolore profondo, un aspetto spesso trascurato del dibattito pubblico. È fondamentale fermarsi a riflettere: fino a dove può spingersi l'odio virtuale?

Stefano Addeo, il professore di tedesco di un istituto superiore della provincia di Napoli, recentemente al centro delle cronache per un post offensivo rivolto a Ginevra, la figlia di Giorgia Meloni,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Prof del post contro la figlia di Meloni tenta il suicidio, ricoverato Stefano Addeo: «Mix di alcol e pillole, ha ingerito tutto»

Leggi anche L’altro augurio di morte del prof Addeo, spunta un post su Gaza contro i figli di Meloni, Salvini e Tajani - In un clima di crescente tensione sociale, il post del professor Addeo ha riacceso il dibattito su libertà di espressione e responsabilità.

Prof del post contro la figlia di Meloni tenta il suicidio, ricoverato Stefano Addeo: «Mix di alcol e pillole, ha ingerito tutto»

Il professore del post contro la figlia di Meloni ricoverato in ospedale: “Ha tentato il suicidio”

