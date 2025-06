Prof contro Meloni tenta il suicidio

Un caso drammatico che mette in luce la fragilità del dialogo pubblico e il peso del disaccordo politico. Stefano Addeo, docente di Marigliano, ha cercato di porre fine alla sua vita dopo aver ricevuto insulti in rete per un commento infelice. Questo episodio ci invita a riflettere sull’odio online e sulla necessità di una maggiore empatia nel dibattito. La salute mentale non dovrebbe mai essere trascurata: è ora di ricostruire il rispetto nelle conversazioni.

21.15 Ha ammesso "l'errore", ma si è sentito "crocifisso" e "linciato" e non ha retto:con dei farmaci ha tentato il suicidio, ma prima del gesto ha avvertito la dirigente scolastica dove lavora che ha chiamato i soccorsi. Non è in pericolo di vita Stefano Addeo, il docente di Marigliano (Napoli) che su un social ha augurato alla figlia di Meloni la stessa sorte della 14enne di Afragola uccisa dall'ex fidanzato a sassate. Addeo scrisse un altro post con minacce che tentò di eliminare:"Ai figli di Meloni stessa fine di palestinesi a Gaza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche L’altro augurio di morte del prof Addeo, spunta un post su Gaza contro i figli di Meloni, Salvini e Tajani - In un clima di crescente tensione sociale, il post del professor Addeo ha riacceso il dibattito su libertà di espressione e responsabilità.

