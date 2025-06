Processo Diddy una donna ha fatto causa anche a Weinstein | il crossover tra i due casi

Il crossover tra i casi di Diddy e Weinstein svela un inquietante filo rosso nel panorama delle molestie. Crystal McKinney, la coraggiosa donna che ha denunciato entrambi, porta alla luce un tema cruciale: la lotta contro l’abuso di potere nella società . Questo intreccio giuridico non solo riaccende il dibattito su giustizia e responsabilità , ma invita tutti a riflettere su come il silenzio possa finalmente essere spezzato.

C’è un filo rosso tra il processo a Diddy e quello ad Harvey Weinstein: a collegare i due casi una donna, Crystal McKinney, che ha accusato Sean Combs ed il produttore cinematografico, condannati per lo stesso reato. La donna ha intentato una causa contro Weinstein presso il tribunale federale di New York venerdì scorso, sostenendo che l’uomo avrebbe attirato lei e una sua amica nella sua stanza d’albergo nel 2003, secondo i documenti ottenuti da People. L’ex modella ha affermato che Weinstein, che attualmente si trova dietro le sbarre in attesa di un nuovo processo per le sue condanne per reati sessuali, ha organizzato un incontro con lei per parlare di “opportunitĂ commerciali” nell’industria cinematografica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it