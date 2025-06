Primo test per le spiagge in riviera delle Palme Ristoranti pieni | Buona partenza

La Riviera delle Palme si tinge di ottimismo! Il primo weekend di giugno ha portato non solo sole, ma anche ristoranti sold out e spiagge affollate. Questo è un chiaro segnale di ripresa per il settore turistico, che pare pronto a decollare. Un dato interessante? Le attese nei locali evidenziano quanto desiderio di convivialità ci sia dopo una lunga pausa. È il momento ideale per riscoprire l’estate italiana!

Ascoli, 2 giugno 2025 – Primo test stagionale lungo tutta la Riviera delle Palme con spiagge mediamente affollate, rispetto al periodo e ai giorni di sabato e domenica, ma a fare festa sono stati i ristorantini, dove non c’è stato un solo posto libero con clienti che, in alcuni casi, hanno dovuto aspettare il secondo turno per sedersi a tavola. Le spiagge si stanno animando, grazie anche alle belle giornate di sole che finalmente sono arrivate e i concessionari sono fiduciosi, anche se hanno dovuto fare i conti con la questione del servizio bagnanti e, a San Benedetto, con i parcheggi che da ieri, nei giorni di sabato e domenica, per tutto il mese di giugno saranno a pagamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Primo test per le spiagge in riviera delle Palme. Ristoranti pieni: “Buona partenza”

