Primo giorno a Milano per Luis Henrique | è atterrato a Malpensa

Luis Henrique è atterrato a Milano, pronto a scrivere il suo capitolo in nerazzurro. Mentre l'Inter archivia la delusione europea, gli occhi sono puntati sul futuro e sul mercato. Questo giovane talento brasiliano rappresenta non solo una nuova speranza per i tifosi, ma anche un segnale chiaro: l’Inter sta puntando forte su volti freschi per ridisegnare il proprio destino. Riuscirà Luis a portare una ventata di entusiasmo?

Archiviata la brutta delusione europea, in casa Inter si continuano a pensare al mercato in entrata. Oggi invece, è il primo giorno milanese di Luis Henrique. TOUCHDOWN – Luis Henrique è finalmente arrivato a Milano. Il centrocampista brasiliano, dopo un affondo decisivo da parte dell’ Inter, ha finalmente sciolto le riserve – erano davvero poche – e si preparerà a vivere il suo primo giorno da milanese. Arriva dall’ Olympique Marsiglia, per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro compresi di bonus. Il brasiliano classe 2001, dopo le ultime indiscrezioni di stamattina, è da pochi minuti sbarcato a Milano Malpensa con un volo di linea. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Primo giorno a Milano per Luis Henrique: è atterrato a Malpensa

In memoria di Lapo Bressan, auditorium intitolato al dodicenne: "Per lui il luogo della creatività"; Lo spettacolo con i costumi degli studenti di Accademia Costume e le borse di studio delle scuole di moda, come quella dedicata ai talenti del Camerun; Champions League, Psg-Inter 5-0: nerazzurri sconfitti in finale. VIDEO; Morto il regista Mirko Locatelli, ha diretto Il primo giorno d'inverno e I corpi estranei: era malato.

