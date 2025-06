Primo Festival dei Musicisti di strada

Un evento che celebra l’arte e la cultura in modo autentico: il primo Festival dei musicisti di strada di Orvieto trasforma la città in un palcoscenico vibrante. Mentre i festival musicali si moltiplicano, questo evento si distingue per la sua capacità di unire talenti emergenti e bellezze storiche. Scopri come le note risuonano tra le piazze e i vicoli, creando un'atmosfera indimenticabile e coinvolgente. Non perdere l’occasione di viverlo!

ORVIETO Piazze, vicoli e scorci storici di Orvieto diventano per due giorni un palcoscenico a cielo aperto con il primo Festival dei musicisti di strada, un evento unico nel panorama nazionale, capace di fondere musica e paesaggio urbano in un’esperienza culturale coinvolgente e popolare. La manifestazione, in programma ieri e oggi, è stata voluta e sostenuta dall’amministrazione comunale e dalla Scuola di musica cittadina per valorizzare l’ arte di strada in tutte le sue forme, promuovendo al tempo stesso l’immagine culturale della città. "Un evento nuovo, insolito, che anima i luoghi più suggestivi del nostro centro storico con la musica di artisti straordinari", dice all’Ansa la sindaca Roberta Tardani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Primo Festival dei Musicisti di strada

