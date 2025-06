Prima pagina Corriere dello Sport | Inter Inzaghi vuole l’Al-Hilal

Inzaghi punta forte su Al Hilal: un segnalo chiaro nel mondo del calcio dove le frontiere si stanno abbattendo. Con il crescente interesse degli allenatori europei verso club medio-orientali, si apre un nuovo capitolo del calciomercato. L’allenatore dell’Inter non cerca solo sfide sul campo, ma anche opportunità di crescita e innovazione. Rimanere aggiornati su queste dinamiche è fondamentale per comprendere il futuro del nostro amato sport.

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 2 giugno 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, Inzaghi vuole l’Al-Hilal”

Leggi anche Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Bologna è più di una coppa” - La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 13 maggio 2025, celebra Milan-Bologna, un incontro che va oltre il semplice match.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli Campione d’Italia, ‘na cosa grande”; Fila alle edicole di Napoli per acquistare il -Stadio; RASSEGNA STAMPA, prima pagina Corriere dello Sport Campania 26 maggio 2025; “CORRIERE DELLA SERA” * 29/05/2025 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Per il Corriere dello Sport è “L’ultimo Simone”

Riporta mondonapoli.it: Per il Corriere dello Sport è "l'ultimo Simone". L'apertura del quotidiano sportivo è per il possibile addio del tecnico dell'Inter.

Le prime pagine sportive nazionali – 2 giugno

Come scrive calcionews24.com: Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ...

Lazio, il Corriere dello Sport celebra il ritorno di Sarri in prima pagina - FOTO

Secondo lalaziosiamonoi.it: RASSEGNA STAMPA - (Ri)aprite le porte alla bellezza. Lo slogan con il quale era stato accolto al momento del suo arrivo alla Lazio nel 2021 in un video celebrativo, oggi torna di moda con ...