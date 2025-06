Pride a settembre la prima sfilata arcobaleno nel Vco

Sabato 6 settembre, Omegna diventa il cuore pulsante dell'inclusione con la prima sfilata arcobaleno del Vco! Il tema "Re-esistenza" non è solo un motto, ma un invito a celebrare e riaffermare i diritti di tutti. Questo evento si inserisce in un trend crescente di visibilità e accettazione, dimostrando che l’amore e la diversità sono sempre più centrali nella nostra società. Unisciti a noi per scrivere un nuovo capitolo di storia!

Sabato 6 settembre Omegna sarà palcoscenico del primo Pride del Vco: in città arriva la prima sfilata arcobaleno del territorio. Tema della prima edizione sarà "Re-esistenza". Da gennaio si stanno organizzando una seri di eventi proprio per avvicinare a questo momento: "Siamo contenti perché.

Leggi anche Pride Village 2025: dal 6 giugno a Padova, musica, inclusione e novità con Settembre e Albert Marzinotto - Dal 6 giugno, la Fiera di Padova si anima con l'apertura del Pride Village 2025, il più grande festival inclusivo del Nord Italia.

