Prezzo del petrolio in aumento | tensioni geopolitiche e produzione Opec+ sotto le attese

Il prezzo del petrolio torna a salire, risentendo delle tensioni geopolitiche in crescita e di una produzione OPEC+ al di sotto delle attese. Un segnale chiaro: l'instabilità globale continua a influenzare i mercati energetici, rischiando di far lievitare i costi per consumatori e imprese. In un contesto di incertezze, osservare questi sviluppi diventa cruciale per capire le dinamiche economiche future. Cosa ci riserverà il mercato?

Le tensioni geopolitiche sempre elevate, anche a seguito del devastante attacco dell'Ucraina alle basi di bombardieri strategici russi, e un aumento della produzione da parte dell' Opec+ nel week end inferiore al previsto, riportano verso l'alto il prezzo del petrolio che era arrivato a toccare i minimi degli ultimi quattro anni. Sui mercati internazionali il Wti del Texas passa di mano a 62,5 dollari al barile con un aumento del 2,7% mentre il Brent del Mare del Nord, che la scorsa settimana aveva perso il 2%, ora si riavvicina a quota 65 dollari (64,3 +2,4%). Il passivo da inizio anno, mesi nei quali il presidente Trump ha diffuso annunci e controannunci sui dazi e fatto pressione per un prezzo del greggio basso, resta comunque elevato (-15%).

Leggi anche Prezzo petrolio poco mosso, Wti scambiato a 61,63 dollari - Questa mattina, il mercato del petrolio mostra un andamento stabile, con il WTI, con consegna a giugno, fissato a 61,63 dollari al barile (+0,02%).

