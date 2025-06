Prevost lo sapeva già | scrisse il discorso mentre il Conclave votava

Robert Prevost ha dimostrato che la vera leadership si costruisce nella calma e nella consapevolezza. Mentre il conclave votava, lui scriveva il suo discorso, consapevole del cambiamento storico che lo attendeva. Questo gesto ci ricorda l’importanza della preparazione e della riflessione in un mondo frenetico. Un Papa che conosce il valore del silenzio: un messaggio potente in tempi di rumore assordante. La sua scelta di rimanere solo potrebbe ispirare un nuovo modo di affrontare le

Discreto ma conosciuto, americano ma universale, ha raccolto voti da ogni continente. E ha rinunciato al pranzo sapendo che entro sera sarebbe diventato Papa. Non è salito al piano di sotto per il pranzo. È rimasto nella sua stanza a Santa Marta, solo, in silenzio. Non per stanchezza, né per digiuno spirituale. Era il giorno dell'elezione, e Robert Francis Prevost, l'uomo che da lì a poco sarebbe stato chiamato Leone XIV, aveva già iniziato a scrivere il suo primo discorso da Papa. Era giovedì 8 maggio, e dentro la Cappella Sistina stava maturando un consenso che sembrava quasi travolgere ogni riserva.